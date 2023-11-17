SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС

SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МТС", сообщается в комментарии инвестбанка.

Компания "МТС" опубликовала результаты за 3К23 по МСФО. Выручка превысила ожидания аналитиков инвестбанка на 3,4%, а прогнозы рынка - на 2,3%. При этом EBITDA и чистая прибыль оказались существенно ниже ожиданий рынка - соответственно на 5% и 30%.

"Мы оцениваем результаты "МТС" за 3К23 как нейтральные и отчасти негативные, но при этом не ожидаем их заметного влияния на котировки компании, - пишут эксперты Максим Кондратьев и Дмитрий Трошин. - Важным фактором инвестиционной привлекательности "МТС" являются дивиденды. Если компания примет новую дивидендную политику, а дивиденды за 2023 год будут сопоставимы с выплатами прошлых периодов, инвесторы могут сохранить интерес к ее акциям".

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