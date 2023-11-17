Freedom Finance Global повысил целевую цену акций XPeng до $6,7

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций XPeng с $6,5 до $6,7 за штуку, сохранив рекомендацию "продавать", сообщается в комментарии аналитика Романа Лукьянчикова.

"SEPA 2.0 оказал положительное влияние на маржу в поквартальном сопоставлении. В то же время общая себестоимость производства по-прежнему выше цены продукции компании. Для исправления ситуации XPeng нужно переводить весь модельный ряд на более бюджетный вариант платформы. На это может потребоваться много времени, что грозит компании проигрышем в конкурентной борьбе с учетом продолжающихся ценовых войн. Ставка менеджмента XPeng на систему помощи водителю выглядит рискованной, так как покупатели не считают эту опцию решающей при выборе автомобиля. Будущее компании остается противоречивым", - пишет эксперт.

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