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17 ноября 2023 года 14:26
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 640 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 640 руб. за штуку" с инвестиционным горизонтом на декабрь 2023 года. Цена входа - рыночная текущая, потенциальная доходность - 10%, сообщается в комментарии. "Рост цен на нефть марки Urals, снижение дисконта, а также ослабление рубля в третьем квартале привели к очень благоприятной конъюнктуре для "Роснефти". Это позволяет ожидать рекордные финансовые показатели в третьем квартале у компании, что послужит драйвером для роста акций", - отмечают эксперты. Аналитики ожидают позитивную динамику акций в короткой перспективе, которая будет подкреплена хорошим отчетом во второй половине ноября. В позитивном сценарии потенциальная цена на акции может составить 640 рублей, полагают они. Потенциальная доходность в таком случае, по оценкам аналитиков, может составить 10% на горизонте до трех месяцев. К рискам относится возможное снижение цен на нефть и еще более сильное укрепление рубля. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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