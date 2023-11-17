"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Ренессанс Страхование

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Ренессанс Страхование", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Михаила Шлемова и Елизаветы Лебедевой.

Эмитент объявил рекордную чистую прибыль за 9 месяцев 2023 года (9,6 млрд рублей), рост премий ускорился до 9% г/г, менеджмент ожидает дальнейший рост операционных и финансовых показателей в 4К23 за счет роста бизнеса и дохода от инвестиций, констатируют эксперты.

"Мы ожидаем, что весной 2024 года компания представит свою новую стратегию и дивидендную политику. Менеджмент отмечает, что хорошие показатели могут способствовать выплате дивидендов за 2П23 а также рассмотрению перехода на полугодовые дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли за период при условии соблюдения всех нормативов и планов по развитию компании", - указывают аналитики в обзоре.

"Акции "Ренессанс Страхование" торгуются на Р/Е 2024 года 4,6х. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу и видим возможность пересмотра вверх прогнозов финансовых результатов в 2023-2024 гг., учитывая сильные результаты за 3К23 и положительные предпосылки в 4К23. Следующими важными событиями становятся объявление годовых результатов и новой стратегии/дивидендной политики весной 2024 года", - отмечают Шлемов и Лебедева.

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