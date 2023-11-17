"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МКБ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Московского кредитного банка (МКБ) с прогнозной стоимостью 9 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.

"МКБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 года. Чистая прибыль составила 48,3 млрд руб. (рост в 2,7 раза год к году). Чистые процентные доходы составили 83,9 млрд руб. (рост в 2,6 раза год к году). Чистые комиссионные доходы - 12,1 млрд руб. (рост в 3 раза год к году). Сильный рост финансовых показателей эмитента за отчетный период связан с эффектом низкой базы 2022 года, когда отрасль страдала от макроэкономической нестабильности", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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