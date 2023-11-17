Цена нефти обладает шансами на коррекционный рост до $85/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent в целом обладают шансами на коррекционный подъем к уровню $85 за баррель - дальнейшую динамику рынка определят итоги встречи ОПЕК+ на следующих выходных, в текущий момент вероятность дальнейшего сокращения добычи картеля возрастает, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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