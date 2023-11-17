Инвесторам по-прежнему стоит с осторожностью относиться к длинным ОФЗ-ПД - ПСБ

Инвесторам по-прежнему стоит с осторожностью относиться к длинным рублевым облигациям с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД), говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Котировки ОФЗ в четверг продемонстрировали разнонаправленное движение - доходность коротких госбумаг выросла на 2 б.п. (11,77% по трехлетним бумагам), по среднесрочным и длинным снизилась на 5 б.п. (11,89% по десятилетним ОФЗ). На рынке сохраняются ожидания по снижению ключевой ставки в середине следующего года, так как жесткая денежно-кредитная политика должна затормозить инфляцию. Однако пока инфляционный импульс все еще остается сильным - по недельным данным (на 14 ноября) уровень годовой инфляции уже превысил 7%, и к концу года ждем 7,6-7,7%, что снова выше прогноза ЦБ (7-7,5% на конец года). Инфляционные ожидания населения в ноябре также выросли - до 12,2% с 11,2% в октябре. Данная статистика указывает на рост вероятности дополнительного повышения ключевой ставки в декабре или более длительного ее удержания на текущем уровне, - пишет эксперт в материале. - Таким образом, по-прежнему рекомендуем с осторожностью относиться к длинным облигациям с фиксированным купоном (рассматриваем возможность покупки корпоративных бумаг не длиннее 3 лет), сохраняя долю флоатеров в портфеле более 50%".

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