Укрепление рубля на торгах в пятницу маловероятно - SberCIB

Продолжение укрепления рубля на торгах в пятницу маловероятно, перед выходными обычно повышается спрос на иностранную валюту, также дальнейшему укреплению национальной валюты будет препятствовать уровень нефтяных цен, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, завершат торговый день в диапазоне $78-79 за баррель, прогнозируют эксперты инвестбанка.

"Доходности ОФЗ с фиксированным купоном в четверг почти не изменились по сравнению с уровнем закрытия среды. Банк России опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения РФ в ноябре: они выросли на 1 п.п. (до 12,2%). На наш взгляд, это увеличивает вероятность того, что регулятор продолжит повышать ключевую ставку. В пятницу доходности ОФЗ с фиксированным купоном могут вырасти на несколько базисных пунктов", - указывают в SberCIB.

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