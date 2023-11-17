Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в пятницу составляет 3150-3200п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов в течение торговой сессии пятницы, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Падение цен на нефть в четверг, как мы считаем, еще не полностью учтено в ценах акций нефтегазовых компаний. Учитывая последний торговый день недели, маловероятно, что спрос на российские акции будет выше предложения, на фоне чего индекс может продолжить снижение", - отмечает аналитик в комментарии.

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