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17 ноября 2023 года 10:06
Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в пятницу составляет 3150-3200п - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов в течение торговой сессии пятницы, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Падение цен на нефть в четверг, как мы считаем, еще не полностью учтено в ценах акций нефтегазовых компаний. Учитывая последний торговый день недели, маловероятно, что спрос на российские акции будет выше предложения, на фоне чего индекс может продолжить снижение", - отмечает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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