Возможен небольшой отскок рынка акций РФ в пятницу - "Алор Брокер"

Возможен небольшой отскок вверх российского рынка акций на торгах в пятницу, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций начал падать с самого открытия торгов в четверг. По итогам дня индекс Мосбиржи потерял 0,8%, закрывшись ниже промежуточной поддержки 3200 пунктов. Таким образом, вероятность ухода индикатора к нижней границе среднесрочного боковика 3000-3300 пунктов увеличилась. Впрочем, поводов для паники и экстренного закрытия среднесрочных "лонгов" пока нет. Что же касается пятницы, то не исключена попытка небольшого отскока рынка акций", - отмечает эксперт в комментарии.

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