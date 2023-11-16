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16 ноября 2023 года 19:09
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МТС
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевой ценой 340 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Группа "МТС" представила свои финансовые результаты за 3К23, которые мы считаем спорными. Темпы роста выручки опередили наши оценки и прогнозы рынка, но рентабельность оказалась заметно слабее ожиданий. В компании отмечают, что на динамику OIBDA существенно повлияли инвестиции, рост расходов на персонал и one-off эффекты. Среди подразделений "МТС" почти все показали рост выручки больше, чем мы ожидали, и особенно это касается продаж розничной сети, которые почти не оказывают влияния на OIBDA", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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