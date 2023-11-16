Финансовые результаты Ozon могут улучшиться в 4К23 - Freedom Finance Global

Финансовые результаты Ozon могут улучшиться в IV квартале 2023 года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Ozon опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года. По итогам 3 квартала показатель GMV ретейлера (оборот заказов на его сайте, включая услуги и с учётом НДС) вырос в 2,4 раза в годовом выражении, за девять месяцев текущего года - в 2,1 раза г/г. Выручка компании за 3 квартал в годовом выражении мощно выросла на 77%, до 108,96 млрд руб. Однако показатель скорректированной EBITDA в 3 квартале оказался отрицательным и составил -3,9 млрд руб., при этом чуда не произошло - компания сохранила чистый убыток, который в годовом выражении вырос на 6% до -22,06 млрд руб. При этом по итогам 9 месяцев 2023 года скорректированная EBITDA у Ozon оказалась положительной, составив 4,12 млрд руб., при этом чистый убыток сократился на 48% в годовом выражении до -24,5 млрд руб.", - отмечает эксперт.

Отрицательный показатель EBITDA у ретейлера в 3 квартале, по мнению Мильчаковой, был связан с большими инвестициями в расширение компании и новую инфраструктуру, но в 4 квартале на фоне отдачи от новых инвестиций финансовые результаты интернет-ретейлера могут улучшиться, полагает аналитик. В любом случае, для инвесторов сегодня наиболее важным является вопрос о редомициляции компании в одну из дружественных РФ стран.

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