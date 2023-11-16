Инвестбанк Синара понизил целевую цену акций Walt Disney до $120

Инвестиционный банк "Синара" понизил целевую цену акций Walt Disney Co. со $150 до $120 за штуку, сообщается в аналитическом материале банка.

"Стоимость акций Disney за последний год не изменилась, тогда как индекс S&P 500 вырос на 14%, - констатирует эксперт Сергей Вахрамеев. - Отстающая динамика бумаги обусловлена убытками в сегментах стриминга и продажи (лицензирования) кино- и телеконтента, как и снижением выручки в сегменте кабельного телевидения. Учитывая данные факторы, мы уменьшили на 10-20% прогнозы по выручке и чистой прибыли Disney на этот и следующий финансовые годы, в результате чего целевая цена по акциям эмитента снизилась на 20%, с $150 до $120. Однако рынок, на наш взгляд, недооценивает перспективы Disney, так как коэффициент P/E 2025П составляет лишь 15,4. Рейтинг оставляем на уровне "покупать", хотя и при меньшем потенциале роста котировок".

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