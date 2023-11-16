"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Сбербанка с целью 323 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции Сбербанка с целью 323 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 269 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Банк представил результаты по РСБУ за октябрь 2023 года. У компании улучшились основные показатели, в частности, чистый процентный и чистый комиссионный доход, а укрепление рубля оказывает благоприятное влияние на показатель резервов. В итоге чистая прибыль Сбербанка в отчетном периоде увеличилась на 8,2%, до 132,9 млрд руб. Важно, что 6 декабря 2023 года эмитент представит трехлетнюю стратегию развития и анонсирует новую дивидендную политику. Данное событие может стать драйвером роста котировок его бумаг", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумаги двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 269 руб. риск на портфель составит 0,3%", - указывают эксперты "Финама".

Сбербанк - российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. Включен Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций.

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