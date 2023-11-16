Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Walt Disney и NetEase

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Walt Disney Co. и NetEase Inc., сообщается в обзоре аналитиков.

"ValueAct Capital, инвестор-активист, приобрел, по данным Wall Street Journal, значительную долю в Walt Disney (конкретные цифры пока не раскрываются). Мы считаем, что появление инвестора-активиста среди акционеров компании повысит эффективность бизнеса и, как следствие, поспособствует росту котировок бумаг эмитента. Долгосрочно сохраняем по бумагам компании рейтинг "покупать", - указывают эксперты банка.

"NetEase представила финансовые результаты за 3К23. Выручка за квартал составила $27,2 млрд, сойдясь с ожиданиями аналитиков, скорректированная чистая прибыль на акцию - $2,13, превысив консенсус-прогноз на 13%. Текущее снижение котировок бумаг эмитента связываем с уходом в отставку финансового директора компании. На отчетность смотрим положительно; сохраняем рейтинг "покупать" с целевой ценой 180 гонконгских долларов (HKD) за штуку", - пишут эксперты в материале.

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