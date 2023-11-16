"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, исключив акции "Газпром нефти" и добавив привилегированные бумаги "Башнефти", сообщается в материале.

Текущий состав списка: "Башнефть" (прив.), "Северсталь", Сбербанк, "Сургутнефтегаз"(прив.), X5 Retail Group, "префы" "Транснефть" (прив.), "Яндекс", "Мечел", Ozon и "Московская биржа".

"Мы фиксируем прибыль по акциям "Газпром нефти" после реализации основного триггера - совет директоров объявил дивиденды за 9М23 в размере 82,94 руб./акцию. Отметим также, что с момента добавления в подборку бумага выросла на 27,7% (лучше других компаний сектора), - указывают эксперты. - Добавляем привилегированные акции "Башнефти" на фоне ожидания высокой дивидендной доходности - около 13,4% на следующие двенадцать месяцев. Отметим также привлекательную оценку бумаг: они торгуются на мультипликаторе 2024П P/E 2,0х (ниже среднего показателя в секторе (4,1))".

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