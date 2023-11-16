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16 ноября 2023 года 14:45
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цены акций Мечела
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цены акций "Мечела" на фоне позитивной отчетности компании за 9 месяцев 2023 года по РСБУ, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала. "Недавно "Мечел" опубликовал отчетность за 9 мес. 2023 года по РСБУ. По данным из отчетности, сумма чистых активов (СЧА) компании выросла до 39 млрд руб., существенно превысив сумму уставного капитала (5,6 млрд руб.). Считаем, что это снимает формальное ограничение, из-за которого не были объявлены дивиденды на привилегированные акции в 2021-22 годах. Из устава "Мечела" следует, что компания не вправе объявлять дивиденды, если в случае их выплаты СЧА компании станет меньше размера ее уставного капитала", - отмечают эксперты. Хотя выполнение этого условия не гарантирует объявление дивидендов, исходя из политики компании, дивдоходность привилегированных акций "Мечела" может составить 10-12% за 2023 год и до 40% за 2024 год, по оценкам аналитиков телеграм-канала. "Сохраняем позитивный взгляд на "Мечел" на фоне операционного разворота, благоприятной конъюнктуры цен и привлекательной оценки. При текущей премии в 9% к обычным акциям предпочитаем привилегированные акции металлурга", - резюмируют стратеги. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕЧЕЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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