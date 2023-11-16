Сохранение значительной доли флоатеров в инвестиционном портфеле по-прежнему актуально - "Финам"

Сохранение значительной доли флоатеров в инвестиционном портфеле по-прежнему актуально, полагает аналитик инвестиционной компании "Финам" Алексей Ковалев.

"Одним из результатов произошедшего в начале ноября 2023 года ралли на рынке ОФЗ с фиксированными купонами стало охлаждение интереса к флоатерам, - отмечает эксперт. - В целом, такое поведение рынка вполне логично: если верить в более быстрое снижение ключевой ставки, то нужно попытаться зафиксировать высокую доходность по "классическим" бумагам, перекладываясь в них в первую очередь из облигаций с переменными купонами. Впрочем, последние данные по инфляции несколько охладили пыл покупателей в секторе классических бумаг. В результате сохранение значительной доли флоатеров в инвестиционном портфеле по-прежнему актуально. Поскольку нельзя исключать очередного повышения ключевой ставки, защита от процентного риска остается на повестке дня".

Что касается генерации дохода, то в настоящий момент открытие позиции в однолетней ОФЗ с фиксированным купоном, по оценке аналитика "Финама", позволит заработать ровно 12%. "Купон у ОФЗ-флоатера привязан к ставке денежного рынка RUONIA, которая примерно соответствует ключевой ставке ЦБ, - указывает Ковалев. - Для того, чтобы заработать на флоатере меньше 12% на горизонте года, необходимо чтобы регулятор не просто начал снижать ставку в 2024 году, а делал это довольно резво, двигаясь в область однозначных значений уже в середине года. Такой сценарий не исключен, но он не является базовым".

2023 год оказался периодом активного формирования сегмента ликвидных флоатеров от корпоративных эмитентов, напоминает эксперт инвесткомпании. "Поскольку уровни будущих купонов у флоатеров не определены, расчет их доходностей является предметом предположений относительно траектории движения референтной ставки. Поэтому мы решили позиционировать флоатеры с точки зрения их текущего рыночного спреда к RUONIA. Нашим фаворитом является один их самых ликвидных выпусков - ГазпромК07, характеризующийся оптимальным, на наш взгляд, соотношением риска и доходности", - делает вывод Ковалев.

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