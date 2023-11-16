SberCIB обновил топ наиболее привлекательных акций компаний РФ

SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из подборки акции "Газпром нефти" и "Роснефти", включив бумаги "Совкомфлота" и Globaltrans.

Таким образом, в состав вошли Globaltrans, "Интер РАО", "Татнефть", "Московская биржа", "Северсталь", TCS Group, "Совкомфлот", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, X5 Retail Group и "префы" "Транснефти".

"Мы исключили акции "Роснефти". На наш взгляд, высокие процентные ставки негативно повлияют на прибыль компании, т. к. большая часть ее долга с плавающей процентной ставкой, - пишут эксперты. - Мы ожидаем, что в 2023-2024 годах процентные платежи компании могут вырасти наполовину, что может негативно отразиться на чистой прибыли компании. Акции "Газпром нефти" тоже покинули подборку. Полагаем, что акции компании в настоящий момент справедливо оценены рынком".

Эксперты SberCIB включили в топ Globaltrans. По их оценке, для компании складывается благоприятная конъюнктура рынка: ставки оперирования на полувагоны около исторических максимумов, а ставки на цистерны растут. Кроме того, у компании привлекательная фундаментальная оценка (1,8 EV/EBITDA, что на 50% ниже среднего значения за 2018-2022 годы).

Возвращен в подборку "Совкомфлот". "В июне мы исключили акции "Совкомфлота" из подборки после стремительного роста их котировок. Теперь мы возвращаем акции компании, ожидая резкого роста ставок фрахта в 4К23 и рекордных финансовых результатов и дивидендов в 2023 году", - пишут аналитики SberCIB.

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