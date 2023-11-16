"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Магнита" на уровне 6900 руб. за штуку, что предполагает текущую доходность идеи 8,2%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Магнит" опубликовал финансовые результаты за III кв. 2023 года по МСФО. Общая выручка ритейлера выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 628,5 млрд руб., отмечают аналитики. Чистая розничная выручка увеличилась на 7% на фоне роста торговой площади на 5,8% и LFL-продаж - на 3,1%. Показатель EBITDA снизился на 0,9%, тем не менее, чистая прибыль увеличилась на 7,8% - до 17,6 млрд руб.

"Несмотря на положительные результаты, акции "Магнита" начали снижаться, - указывают эксперты. - Финансовые показали оказались куда слабее основного конкурента X5, у которого выручка и чистая прибыль год к году выросли на 22,9% и 85,7% соответственно. Несмотря на это, мы сохраняем целевой ориентир по акциям "Магнита" на уровне 6900 руб. Ждём завершения второго этапа выкупа акций у нерезидентов и возвращение к выплате дивидендов".

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