Сохраняются основания для подъема ставки ЦБР в декабре 2023г - ПСБ

Сохраняются основания для повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания в декабре 2023 года, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.

"Инфляция заметно замедлилась за вторую неделю ноября (0,23%, против 0,42% за первую неделю), при этом уровень годовой инфляции уже 7,2%, и, вероятно, инфляционный тренд отклонился вверх от октябрьского прогноза ЦБ в 7-7,5% на конец 2023 года. Причина - устойчивый и быстрый рост цен на продукты питания. Снова начали расти цены на услуги (авиаперелеты). В непродовольственных товарах пока стабилизация, но в некоторых товарных группах цены тоже сильно растут (авто, техника, лекарства и т.д.). При этом количество товарных групп с повышенным ростом цен снизилось (44 из 106 наблюдаемых еженедельно, в сентябре на пике было 62, неделю назад - 57). Это положительный момент, но рано делать выводы, так как показатель волатилен. Таким образом, у регулятора сохраняются основания повысить ключевую ставку в декабре. Укрепление рубля может изменить расклад, но шансов все меньше", - указывает эксперт.

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