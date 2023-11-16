"Солид Брокер" установил целевую цену бумаг "Эталона" на уровне 110 руб

"Солид Брокер" установил целевую цену GDR "Эталона" на уровне 110 руб. за бумагу на горизонте 6 месяцев, сообщается в комментарии.

"Группа "Эталон" объявила о планах провести редомициляцию. В общем виде схема будет такая же как в VK и других квазироссийских бизнесах. Сначала одобрение акционерами на ВОСА, после чего начало процедуры. К середине 2024 года мы рассчитываем, что "Эталон" закончит переезд в РФ, после чего будет автоматический обмен депозитарных расписок на акции МКПАО. Редомицилированный "Эталон" уже может выплачивать дивиденды. Мы рассчитываем, что сумма может быть как ранее - около 12 рублей на акцию, но многое будет зависеть от состояния рынка недвижимости на лето 2024 года. Напомним, что в это время должна закончится льготная ипотека, точнее ипотека с господдержкой", - пишут аналитики "Солид Брокер".

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