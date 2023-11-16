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16 ноября 2023 года 11:48
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную цену бумаг Ozon на уровне 3490 руб
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость бумаг (ADS) Ozon на уровне 3490 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Ляйсян Хусяиновой. "Один из лидирующих представителей онлайн-ритейла в России показал результаты третьего квартала и девяти месяцев 2023 года по МСФО. По итогам квартала мы увидели ускорение роста товарооборота площадки, которое стало лучшим результатом за последние восемь кварталов. Этого удалось достичь на фоне увеличения частотности заказов до 19x (число покупок на активного покупателя за последние двенадцать месяцев), а также роста средней стоимости заказа. Менеджмент компании также повысил свой прогноз на весь 2023 год до 90-100% прироста, - указывает эксперт. - Стратегические плановые вложения в рост, расширение логистических мощностей и увеличение доли рынка сказались на отрицательной скорр. EBITDA по итогам квартала. При этом по году эмитент все еще планирует показать положительное значение. Тем не менее рост операционного денежного потока почти до 25 млрд рублей и достаточный запас денежных средств на балансе компании (около 93 млрд рублей) говорят об ее относительной финансовой устойчивости". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-OZON-АКЦИИ/ADS-ПРОГНОЗ
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