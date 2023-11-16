"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Транснефти" с целевым ориентиром 160000 руб. или 1600 руб. после сплита, что предполагает текущую доходность +6%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом приняла решение о дроблении (сплите) акций "Транснефти" 1 к 100. Сплит позитивно отразится на ликвидности и динамике акций "Транснефти". Розничные инвесторы, у которых незначительные по размеру брокерские счета, смогут покупать эти акции, тем самым увеличат спрос на данную акцию", - отмечают аналитики.

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