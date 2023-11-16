"БКС МИ" рекомендует держать бумаги HeadHunter с прогнозной ценой 3900 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать бумаги HeadHunter с прогнозной стоимостью 3900 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Эмитент опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года - очередные сильные показатели, в основном на фоне роста активности компаний в найме персонала. Отчетность свидетельствует о потенциале превышения наших прогнозов по 2023 году. Бумаги HeadHunter входят в список наших краткосрочных фаворитов", - указывают эксперты.

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