Рубль может укрепиться до 88 руб./$1 на торгах в четверг - SberCIB

Рубль может укрепиться до 88 руб./$1 на торгах в четверг, а цена Brent, скорее всего, продолжит торговаться в интервале $80-81 за баррель, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Укрепление рубля ускорилось. Обороты торгов на валютном рынке повысились, что говорит об увеличении продаж иностранной валюты экспортерами. Рубль довольно уверенно преодолел важную отметку 90 руб./$1, существенного повышения спроса на иностранную валюту на этом уровне не произошло. В этих условиях рубль в четверг может приблизиться к 88 руб./$1", - отмечается в комментарии.

Баррель Brent подешевел в среду на $1,29 до $81,18. Данные Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране за предыдущую неделю выросли сильнее, чем ожидалось. На взгляд аналитиков, давление на нефтяные котировки также оказала жесткая риторика ФРС. Этим утром нефть продолжает дешеветь и торгуется вблизи $80,5 за баррель. Эксперты инвестбанка ожидают, что Brent в четверг продолжит торговаться в интервале $80-81 за баррель.

"Доходности ОФЗ на участке кривой от четырех лет снизились в среднем на 15 б. п. благодаря укреплению рубля, - констатируют в SberCIB. - На аукционах в среду спрос на выпуски с фиксированным купоном оказался значительным, однако и премия была высокой. Мы оцениваем результаты аукционов нейтрально. Вечером после закрытия торгов Росстат опубликовал данные по недельной инфляции в России: за шесть дней с 8 по 13 ноября она осталась на повышенном уровне - 0,23% (против 0,42% за предыдущие восемь дней). Накопленная инфляция за ноябрь уже заметно превысила уровень за тот же период 2022 года. Это будет сдерживающим фактором для спроса на ОФЗ. Их доходности в четверг могут стабилизироваться".

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