Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут результаты "Совкомфлота", "МТС" и Ozon, макростатистика из США:

- Публикация результатов "Совкомфлота", "МТС" и Ozon по МСФО за 9М23;

- Промышленное производство в США за октябрь;

- Еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице в США.

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