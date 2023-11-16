Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3180-3240п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3180-3240 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Несмотря на рост в среду, вероятность сохранения уверенной восходящей динамики выглядит довольно низкой. Ближайшим уровнем сопротивления сверху выступает отметка 3240 пунктов, которую будет трудно пройти в условиях укрепляющегося рубля и снизившихся цен на нефть. Кроме того, ожидания публикации новых ограничений в рамках двенадцатого пакета санкций ЕС будут придавливать спрос на российские акции", - указывает аналитик в комментарии.

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