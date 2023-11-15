HeadHunter - ключевой бенефициар существенного дефицита кадров на рынке труда - "Мои Инвестиции"

HeadHunter является ключевым бенефициаром существенного дефицита кадров на рынке труда РФ, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"В частности, с июля hh.индекс (соотношение количества резюме к вакансиям) не превышал 3,5, что даже ниже уровня февраля 2022 года, когда этот показатель находился на отметке 3,9, - пишут эксперты. - В октябре размещение вакансий продолжило расти двузначными темпами (+48% г/г), а количество опубликованных резюме снизилось на 1% г/г. По нашим, оценкам, в ближайшее время такая ситуация сохранится. В совокупности с рыночным позиционированием HeadHunter это должно способствовать дальнейшему росту финансовых показателей. По нашим оценкам, сейчас акции HeadHunter торгуются с мультипликатором EV/EBITDA на 2024 года на уровне 8,4х, что мы считаем привлекательной оценкой с учетом перспектив роста".

Среди возможных краткосрочных рисков аналитики видят удлинение сроков проведения корпоративной реструктуризации и возможное краткосрочное давление на цену из-за возможного временного избыточного предложения.

"Вместе с тем мы считаем, что любая потенциальная коррекция может стать хорошей возможностью для покупки акций фундаментально привлекательной компании с существенным потенциалом роста", - резюмируют стратеги телеграм-канала.

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