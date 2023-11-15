Потенциал роста котировок акций Аэрофлота составляет 10% на горизонте 1-3 месяцев - SberCIB

Потенциал роста котировок акций "Аэрофлота" составляет 10% на горизонте 1-3 месяцев, говорится в комментарии SberCIB Investment Research.

"Аэрофлот" опубликовал сильные операционные результаты за октябрь, которые говорят о том, что итоговые показатели за 2023 года могут оказаться лучше прогнозов, - отмечают аналитики Георгий Иванин и Никита Ковалев. - Кроме того, 29 ноября ожидается публикация результатов группы по МСФО за 3К23. Учитывая хорошую динамику операционных показателей и рост ставок доходности, мы полагаем, что финансовые результаты могут оказаться сильными и создать позитивный фон вокруг акций компании. Потенциал роста акций на ближайшие 1-3 месяца - 10%".

Эксперты подчеркивают, что сильная динамика пассажиропотока на международных рейсах по-прежнему оказывает основное влияние на увеличение показателей "Аэрофлота" относительно уровня годичной давности, тогда как перевозки внутри страны неожиданно выступили дополнительным фактором роста.

"Улучшение динамики как на международных, так и на внутренних авиарейсах было обусловлено перетоком пассажиров от конкурентов, поскольку некоторые авиакомпании сократили число рейсов после высокого сезона. Также сказался эффект низкой базы. Кроме того, на международных направлениях Аэрофлот продолжил расширять географию полетов в дружественные страны", - пишут Иванин и Ковалев.

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