"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Магнита" с целевой ценой 7163 руб. за бумагу на фоне финрезультатов компании за 3К23, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Ритейлер "Магнит" представил свои финансовые и операционные результаты за 3К23, - пишет эксперт. - Компания заранее на раскрывала дату публикации результатов, и будут ли они публиковаться вообще, так что прогнозы не были подготовлены. Мы в целом считаем результаты нейтральными, но отмечаем ряд негативных моментов. Темпы роста продаж замедлились в сравнении с предыдущими периодами, а сопоставимый трафик снизился. Рентабельность EBITDA по итогам периода была на уровне 6,7%, и с учетом этого годовой показатель также, скорее всего, будет ниже 7%. При этом компания все еще имеет устойчивую финансовую позицию с низкой долговой нагрузкой, существенными запасами денежных средств на балансе и высокими денежными потоками".

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