Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Tencent

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Tencent Holdings с целевой ценой HKD400 за штуку, сообщается в обзоре банка.

"Согласно опубликованным результатам, выручка Tencent за 3К23 составила CNY154,6 млрд, совпав с консенсус-оценкой (CNY154,8 млрд). Скорректированная прибыль на акцию выросла на 41% г/г до CNY4,75 и на 15% превысила ожидания (CNY4,13). Себестоимость реализации осталась практически на прошлогоднем уровне, тогда как коммерческие и маркетинговые расходы выросли на 11%. Результаты оказались несколько лучше наших и среднерыночных прогнозов. Мы предполагаем, публикация отчетности окажет позитивное влияние на котировки Tencent", - пишет аналитик Александр Гайда.

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