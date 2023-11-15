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15 ноября 2023 года 16:40
ПСБ понизил ориентир по курсу доллара до конца года до 85-90 руб./$1
Промсвязьбанк (ПСБ) понизил ориентир по курсу доллара до конца года с 90-95 руб./$1 до 85-90 руб./$1, отмечается в комментарии аналитика банка Дениса Попова. "ЦБ РФ в октябре зафиксировал снижение импорта товаров в Россию: -7% за месяц. Это однозначно способствовало стабилизации курса рубля, учитывая, что импортёры формируют значимый объём спроса на иностранную валюту. Снижение импорта, вероятно, стало следствием существенного ужесточения денежно-кредитных условий", - пишет эксперт. Таким образом, по мнению Попова, в моменте на укрепление рубля влияют: - Постепенное охлаждение внутреннего спроса и снижение импорта. - Расширение продаж валюты экспортёрами в условиях ужесточения валютного контроля и высоких цен на нефть. - Необходимость авансовой уплаты до конца ноября крупным бизнесом налога на сверхдоход. "Факторы за укрепление рубля могут преобладать до середины декабря, если не будут приняты решения по ослаблению валютного контроля, - прогнозирует аналитик ПСБ. - При этом сезонный рост расходов бюджета в ноябре-декабре вряд ли удержит курс выше 90 руб./$1. Мы снижаем ориентир по курсу доллара до конца года с 90-95 руб./$1 до 85-90 руб./$1". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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