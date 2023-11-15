Акции Магнита привлекательны для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Магнита" привлекательны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции".

Общая выручка ритейлера за III квартал 2023 года прибавила 5,7% г/г - до 628,5 млрд рублей на фоне роста торговой площади и сопоставимых продаж, отмечают эксперты. Чистая прибыль увеличилась на 7% г/г - до 15,6 млрд рублей. В первой декаде октября "Магнит" объявил о дополнительном приобретении до 8023740 обыкновенных акций "Магнита" или до 7,9% от всех находящихся в обращении акций.

"В случае успешного выкупа около 29% акций у желающих их продать (в основном это нерезиденты) "Магнит" получит внушительный квазиказначейский пакет собственных акций, что позволит компании утвердить совет директоров и вернуться к выплате дивидендов, - полагают стратеги "Газпромбанк Инвестиции". - Кроме того, компания сможет платить дивиденды больше чистой прибыли, так как ее часть будет возвращаться в "Магнит" через квазиказначейский пакет".

Эксперты также отмечают, что по итогам девяти месяцев без учета выкупленных акций у нерезидентов "Магнит" заработал около 632 рублей чистой прибыли на акцию, что составляет 10,7% доходности акционеров. Ожидается, что по итогам года компания сможет заработать около 64 млрд рублей чистой прибыли по МСФО 16, что эквивалентно 810 рублям прибыли на акцию, или 13,6% акционерной доходности. Мы также ждем избрание совета директоров по завершении выкупа акций и возврат к выплате дивидендов.

"В связи с этим мы считаем акции "Магнита" инвестиционно привлекательными и продолжаем держать существенную долю в нашем модельном портфеле для долгосрочного инвестор", - резюмируют стратеги.

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