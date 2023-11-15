Рубль обладает умеренным потенциалом укрепления в ближайшие месяцы - Райффайзенбанк

Рубль обладает умеренным потенциалом укрепления в ближайшие месяцы, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Улучшение статистики по платежному балансу последних месяцев наконец транслировалось в укрепление рубля после вступления в силу Указа об обязательной продаже валютной выручки. Помимо улучшения ликвидности валютного рынка, его действие, как мы понимаем, может снизить лаг между расширением торгового баланса и укреплением курса за счет ограничения возможных отложенных платежей, снижения стимула оплачивать налоги рублевыми средствами (в том числе кредитными), а не валютными поступлениями за экспорт. В совокупности ожидаемое улучшение фундаментальных факторов (например, ЦБ РФ прогнозирует больший размер счета текущих операций на 2024 год, чем в 2023 году) и действие президентского указа , создают для рубля умеренный потенциал для укрепления как минимум на ближайшие месяцы", -пишут эксперты в комментарии.

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