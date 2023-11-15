Возможно укрепление рубля до 88 руб./$1 в ближайшие дни - Freedom Finance Global

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару США до уровня 88 руб./$1 в ближайшие дни, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Основной причиной падения мировых резервных валют по отношению к рублю является, безусловно, обязательная продажа валютной выручки экспортерами - мера, которая неоднократно доказывала эффективность в тех случаях, когда правительству было необходимо спасти рубль от девальвации. Другими факторами укрепления рубля являются высокая ключевая процентная ставка ЦБ РФ вкупе с ожиданиями ее нового повышения в декабре, а также высокие цены на нефть, - пишет эксперт в комментарии. - В ближайшие дни доллар может скорректироваться до 88 руб./$1, но коридор в 88-90 руб./$1 является достаточно сильным уровнем поддержки для доллара. Однако если доллар пробьет вниз уровень в 88 руб./$1, далее, особенно на фоне начинающегося налогового периода в третьей декаде ноября и в преддверии уплаты экспортерами в бюджет единовременного налога на сверхприбыль за 2022 год, "американца" ждет следующая остановка на 85 руб./$1".

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