Buyback поддержит котировки акций Whoosh в ближайшее время - ПСБ

Анонсированная программа buyback в рамках мотивации сотрудников компании поддержит котировки акций "ВУШ Холдинг" в ближайшее время, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец.

"Whoosh объявил о buyback в рамках программы мотивации сотрудников. До 30 июня 2027 года всего в рамках поэтапной программы будет выкуплено 4,5 млн акций или 40,5% free-float (4% уставного капитала). Первый этап утвержден: 1,5 млн акций до 31 мая 2025 года, стоимость выкупа составляет около 338,5 млн руб. Участники программы мотивации имеют право исполнить опционы по итогам 2024-2026 гг. при достижении целевой EBITDA, - указывает эксперт. - Считаем, что программа buyback поддержит бумаги "ВУШ Холдинг" в ближайшее время на фоне давления на акции второго и третьего эшелонов. Также сохраняем положительный взгляд на компанию на фоне сильных операционных результатов за десять месяцев текущего года и ожидаем дальнейший рост присутствия на развивающемся рынке кикшеринга в России и СНГ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.