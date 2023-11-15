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15 ноября 2023 года 11:58
Цена акций Магнита в целом по-прежнему имеет потенциал роста до 9000 руб. - "Солид Брокер"
Котировки акций "Магнита" в целом по-прежнему имеют потенциал роста к уровню 9000 рублей за штуку на горизонте года, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер". "На наш взгляд, операционные и финансовые результаты "Магнита" за третий квартал и девять месяцев 2023 года довольно слабые, хотя относительно других игроков, не считая X5 Retail Group, они выглядят средне. Компания вновь имеет отрицательный трафик в магазины и весь рост выручки происходит за счет роста цен и открытия новых магазинов. Также мы видим, что у всех ритейлеров есть давление на рентабельность, вызванное ростом расходов на персонал, - указывают эксперты. - В целом "Магниту" пока удается показывать относительную стабильность, но не рекорды в отличие от X5. Ключевая идея в эмитенте - это завершение программы buyback у нерезидентов, которая еще продолжается. После чего мы ждем созыва ВОСА, избрание нового совета директоров, а затем решения о гашении выкупленных акций и начала выплаты дивидендов. Как и прежде считаем, что цена акций "Магнита" имеет потенциал роста к 9000 рублям на горизонте двенадцати месяцев при реализации драйверов, описанных выше". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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