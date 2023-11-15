Дивдоходность акций Роснефти за 2023г может составить 12,5% - "Финам"

Дивидендная доходность акций "Роснефти" по итогам 2023 года может составить 12,5%, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить 30,8 руб. на акцию в качестве промежуточных дивидендов. Дивидендная отсечка установлена на 11 января 2024 года, доходность выплаты может составить 5,2%. Размер выплат ожидаемо равен 50% прибыли по МСФО за полугодие, что соответствует дивидендной политики компании и ожиданиям рынка. В отличие от повысившей норму выплат "Газпром нефти", у "Роснефти" есть необходимость увеличивать инвестиционную программу для реализации проекта "Восток Ойл". Кроме того, показатель Чистый Долг/EBITDA у "Роснефти" составляет 1,2х, что также не позволяет компании повысить "пэйаут", - указывает эксперт. - При этом во втором полугодии цены на нефть в рублевом выражении перешли к росту на фоне ослабления рубля, снижения дисконта на сорт марки Urals и роста мировых цен на сырье. На этом фоне финальные выплаты за 2023 год, по нашим оценкам, могут составить около 43 руб. на акцию (7,3% доходности). Суммарная дивидендная доходность "Роснефть" за 2023 год может составить 12,5%, что является нейтральным значением для сектора. На этом фоне мы сохраняем нейтральный взгляд на акции нефтяника".

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