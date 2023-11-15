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15 ноября 2023 года 11:32
Дивдоходность акций Роснефти за 2023г может составить 12,5% - "Финам"
Дивидендная доходность акций "Роснефти" по итогам 2023 года может составить 12,5%, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить 30,8 руб. на акцию в качестве промежуточных дивидендов. Дивидендная отсечка установлена на 11 января 2024 года, доходность выплаты может составить 5,2%. Размер выплат ожидаемо равен 50% прибыли по МСФО за полугодие, что соответствует дивидендной политики компании и ожиданиям рынка. В отличие от повысившей норму выплат "Газпром нефти", у "Роснефти" есть необходимость увеличивать инвестиционную программу для реализации проекта "Восток Ойл". Кроме того, показатель Чистый Долг/EBITDA у "Роснефти" составляет 1,2х, что также не позволяет компании повысить "пэйаут", - указывает эксперт. - При этом во втором полугодии цены на нефть в рублевом выражении перешли к росту на фоне ослабления рубля, снижения дисконта на сорт марки Urals и роста мировых цен на сырье. На этом фоне финальные выплаты за 2023 год, по нашим оценкам, могут составить около 43 руб. на акцию (7,3% доходности). Суммарная дивидендная доходность "Роснефть" за 2023 год может составить 12,5%, что является нейтральным значением для сектора. На этом фоне мы сохраняем нейтральный взгляд на акции нефтяника". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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