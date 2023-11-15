Котировки нефти сохраняют потенциал роста выше $83/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent сохраняют потенциал роста выше $83 за баррель в текущих условиях, поддержку ценам на сырье оказывает более сильная, чем ожидалось, экономическая статистика из Китая, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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