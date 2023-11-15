Возможен уход курса рубля ниже 90 руб./$1 в среду - ПСБ

Возможен уход курса пары доллар/рубль ниже уровня 90 руб./$1 на торгах в среду, сообщается в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Доллар вплотную приблизился к важной отметке 90 руб./$1, и уже в среду, как мы полагаем, способен ее проверить на прочность. Отметим, что прохождение указанного уровня технически способно открыть пространство для снижения в направлении 83-85 руб./$1 ближе к налоговым выплатам (28 ноября). Восстановлению позиций рубля может способствовать и ожидаемое нами постепенное ослабление импорта, выглядящее естественным в условиях текущих высоких ставок, - отмечает аналитик. - В условиях ограниченности спроса на валюту со стороны импортеров и сохранения благоприятной конъюнктуры рынка нефти продажи валютной выручки экспортерами, в свою очередь, способны, по нашим оценкам, обеспечить достаточное для развития укрепления рубля предложение валюты на рынке".

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