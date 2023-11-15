Рубль может закрепиться около 90 руб./$1 на торгах в среду - SberCIB

Курс пары доллар/рубль может закрепиться около 90 руб./$1 на торгах в среду, более значительное укрепление под вопросом - на указанном уровне может повыситься спрос на иностранную валюту, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Нефть марки Brent, скорее всего, продолжит торговаться в диапазоне $82-83 за баррель в среду, полагают эксперты инвестбанка.

"Минфин предложит на аукционах в среду один выпуск ОФЗ с фиксированным купоном и один с привязкой к инфляции. Если премия будет столь же значительной, как и неделю назад, доходности на вторичном рынке вновь могут вырасти на несколько базисных пунктов", - отмечают в SberCIB .

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