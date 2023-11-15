Поводов для серьезной коррекции рынка акций РФ пока нет - "Алор Брокер"

Поводов для серьезной коррекции российского рынка акций пока не видно, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Индекс Мосбиржи слишком долгое время проводил в очень узком боковике, за которым обычно следует выход. Так оно и случилось во вторник. Драйвером движения стало довольно мощное для последнего времени (на 1,1%) укрепление курса рубля, которое всегда негативно для акций экспортеров, превалирующих в индексе, - пишет эксперт в обзоре. - Интересно отметить, что основной индикатор российского рынка акций потерял столько же, сколько и рубль. Причем индекс тестировал, но пока безуспешно, промежуточную поддержку 3200 пунктов. Но даже пробой этого уровня не станет сигналом для закрытия среднесрочных позиций. Пока мы не видим поводов для серьезной коррекции рынка акций. Задумываться о существенном сокращении "лонгов" и перекладывании основных средств в облигации стоит лишь в районе 3000 пунктов по индексу Мосбиржи".

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