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14 ноября 2023 года 19:00
"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют держать "префы" Сургутнефтегаза
"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют держать привилегированные акции "Сургутнефтегаза", так как эти бумаги все еще предлагают одну из наиболее высоких дивидендных доходностей среди голубых фишек на российском рынке, отмечается в комментарии аналитика Александра Самуйлова. "Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" на прошлой неделе обновили исторический максимум, в моменте торгуясь на уровне 59,77 руб./акцию, - напоминает эксперт. - Бумаги отвязались от курса доллара и на протяжении последнего месяца росли, несмотря на укрепление рубля. Вероятно, рынок заметил очевидную недооценку бумаг по дивидендной доходности, поэтому и подталкивал их к росту. В мае мы открыли идею на покупку "префов" "Сургутнефтегаза", которая на текущий момент принесла инвесторам более 80% доходности. Однако сейчас, несмотря на значительный рост бумаг за последний месяц, мы решили перевести идею по "префам" Сургута в статус "держать". По оценке Самуйлова, если курс на конец года будет ниже 93,8 руб./$1, то "Сургутнефтегаз" может зафиксировать убыток за четвертый квартал (вместо чистой прибыли). Этот убыток снизит базу для выплаты дивидендов за 2023 год. Дополнительное ослабление доллара на каждый рубль ниже 93,8 руб./$1 будет сокращать дивиденд на "преф" "Сургутнефтегаза" на 0,46 рублей. "Инвесторы могут держать "префы" "Сургутнефтегаза", так как эти бумаги все еще предлагают одну из наиболее высоких дивидендных доходностей среди голубых фишек на российском рынке, - пишет аналитик. - Однако, по нашему мнению, на текущий момент в нефтегазовой отрасли есть более интересные истории со ставкой на сильный операционный бизнес, корпоративные события и проекты роста. Наши фавориты - "ЛУКОЙЛ" и "НОВАТЭК". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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