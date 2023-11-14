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14 ноября 2023 года 17:29
"Финам" повысил рейтинг бумаг Fix Price до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг депозитарных расписок (GDR) Fix Price с "держать" до "покупать" в связи с существенной коррекцией котировок бумаги в последние месяцы, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. Прогнозная стоимость указанных бумаг была при этом сохранена экспертами на уровне 406,2 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 20%. "С максимумов начала сентября расписки Fix Price потеряли в стоимости почти 25%, что было связано с замедлением темпов роста финансовых результатов и противоречивым выбором Казахстана в качестве конечной страны для смены юрисдикции. При этом в ближайшие кварталы темпы роста выручки могут ускориться на фоне более высокой инфляции и открытия новых магазинов. Кроме того, долгосрочный потенциал роста числа магазинов у эмитента сохраняется, а редомициляция на горизонте 1-1,5 года может привести к возобновлению дивидендных выплат", - пишет аналитик в материале. Fix Price - лидер российского рынка среди ритейлеров, оперирующих в сегменте магазинов фиксированных цен. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-FIX/PRICE-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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