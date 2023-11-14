Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla с прогнозной стоимостью на уровне $130 за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова.

"Во время экскурсии по одному из заводов компании в США в понедельник министр торговли Индии высоко оценил перспективы сотрудничества с Tesla, а также обсудил строительство завода в Индии. Напомним, что в июне Илон Маск уже встречался с индийским премьер-министром в США, после чего пообещал начать производство автомобилей Tesla в Индии как можно скорее. На индийском заводе планируется выпускать около 500 тыс. автомобилей в год стоимостью $24 тыс. за одну машину, что гораздо ниже средней цены на автомобили Tesla (по итогам 3К23 - $43 тыс.). Компания заявила, что в Индии станет выпускать автомобили новой модели, - отмечают эксперты. - Согласно нашим расчетам, создание нового завода позволит нарастить производство в целом на 17% в 2025 году, но за счет более дешевой модели увеличит выручку за данный год на 7,5%. Мы считаем, что новость создает позитивный фон для котировок бумаг автопроизводителя, и ожидаем их дальнейший рост, сохраняя при этом рейтинг "держать" с целевой ценой $130 за штуку".

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