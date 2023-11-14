SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Мосбиржи

SberCIB Investment Research подтверждаем оценку "покупать" для акций "Московской биржи", сообщается в обзоре старшего аналитика Михаила Красноперова и Андрея Ахатова.

"Московская биржа" в понедельник представила отчетность за 3К23 по МСФО. Считаем результаты сильными, а рост ключевых статей дохода - позитивной тенденцией. Мы ожидаем дальнейшее увеличение чистого процентного дохода в связи с повышением ставки Банка России. Сохраняем положительный взгляд на перспективы эмитента и подтверждаем оценку "покупать" для его акций. Бумаги в настоящий момент торгуются с P/E 2024о на уровне 8,5 и P/B, равным 2, что примерно на 20% ниже исторических средних уровней", - пишут эксперты.

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