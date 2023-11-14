Неопределенность по дивидендам может сдерживать рост цены акций Распадской - "Велес Капитал"

Неопределенность по дивидендным выплатам может сдерживать рост котировок акций "Распадской", считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Бумаги "Распадской" во вторник развивали ралли предыдущих сессий и достигли максимума с апреля 2022 года (410,90 руб.), очевидно, вслед за "Мечелом" отыгрывая оптимизм в угольной отрасли в контексте ожидаемого увеличения спроса на ресурс в Азиатском регионе. Минэнерго РФ также заявило, что ожидает добычи угля в стране по итогам 2023 года на уровне 440 млн тонн и экспорта в размере около 220 млн тонн. Ранее сообщалось, что за девять месяцев экспорт угля из РФ вырос на 2,6% (до более чем 154 млн тонн), а добыча составила 321 млн тонн, - указывает эксперт. - С технической точки зрения акции эмитента к середине сессии отступили от пика и пытаются снять образовавшуюся краткосрочную и среднесрочную перекупленности при умеренно позитивных сигналах дневного и недельного графиков. При положении выше 345-350 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика и уровни конца сентября) котировки сохраняют среднесрочный настрой на рост со следующими целями движения 422,55 руб. и 450 руб. Краткосрочно негативным сигналом может выступить возвращение бумаг ниже поддержки 374 руб., которую ранее в ноябре цены преодолели на резко возросших объемах".

"Распадская" с 2022 года не платит дивиденды, но, очевидно, на рынке не исключают изменений в этом вопросе. Недавняя отчетность эмитента по РСБУ тем временем показала падение чистой прибыли за девять месяцев 2023 года в четыре раза, что может сдерживать дивидендные ожидания наряду с невозможностью получения потенциальных выплат Evraz из-за санкций", - отмечает Кожухова в материале.

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