Нефтяной рынок остается в нестабильном состоянии - Росбанк

Нефтяной рынок остается в нестабильном состоянии на фоне расхождения авторитетных прогнозов на спрос сырья в следующем году, говорится в материале аналитиков Росбанка.

"После активного роста нефтяных цен в августе-сентябре на фоне сокращения добычи некоторыми странами ОПЕК+ октябрь ознаменовался нисходящей коррекцией цен, которая усилилась в ноябре на опасениях снижения спроса. Несмотря на позитивный прогноз мирового спроса на 2024 год от ОПЕК, Минэнерго США звучит более консервативно. В итоге средняя разница на 2024 год между двумя прогнозами составила около 1,8 мбд, что не могло не вызвать дискомфорта у участников рынка. Увеличение предложения со стороны ряда стран также сказалось негативно, оставив на заднем плане занижение квот Саудовской Аравией и Россией до конца 2023 года. Ирак нарастил добычу в октябре (+0,1 мбд, до 4,4 мбд), а Иран и Бразилия выразили намерения последовать его примеру, - отмечают эксперты. - Нефтяной рынок остается в нестабильном состоянии. Расхождение авторитетных взглядов на спрос в 2024 году не вселяет оптимизм, особенно учитывая умеренные ожидания от мировой экономики в условиях высоких процентных ставок и геополитических волнений".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.