Акции НоваБев - наиболее привлекательная дивидендная история в потребсекторе РФ - Альфа-банк

Акции "НоваБев Групп" являются наиболее привлекательной дивидендной историей в потребительском секторе РФ, полагает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

"Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал выплатить промежуточный дивиденд за 3К23 в размере 135 руб. на акцию (+80% г/г), общая сумма составляет 1,7 млрд руб., - отмечает эксперт. - С учетом выплаченных дивидендов за 1П23, общая сумма дивидендов за 9М23 соответствует примерно 100% чистой прибыли за данный период. Доходность промежуточного дивиденда за 3К23 составляет 2,4%".

Компания ранее раскрыла основные показатели по МСФО за 9М23, напоминает Кипнис. Выручка за 9М23 выросла на 17% г/г, что предполагает ускорение роста до 23% г/г в 3К23 (против 14% г/г в 1П23). При этом, по данным компании, рост продаж продолжает ускоряться в 4К23 в связи с наступлением высокого сезона.

"НоваБев Групп" на текущий момент является наиболее привлекательной дивидендной историей в потребительском секторе РФ, - считает аналитик банка. - При росте выручки на 20% в 2023-1П24, по нашим оценкам, и выплате дивидендами 100% чистой прибыли, годовая дивидендная доходность 2023-1П24 может составить 13,5-14,5% от текущей цены акций".

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